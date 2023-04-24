Россия не увеличивает группировку войск в Беларуси. Нестандартные ситуации по линии границы не фиксируются, - Госпогранслужба

Ситуация на участке украинско-белорусской границы остается полностью контролируемой.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций по линии границы. Конечно, там продолжают оставаться российские военные, но они вовлечены в подготовку (мобилизованных. - Ред.) и их количество не меняется в течение последнего времени. И мы не видим тенденции к увеличению. Как и раньше контроль продолжает укрепляться, чтобы ВСУ имели все возможности для отражения любой атаки", - сказал спикер.

По его словам, на границе с РФ ситуация также контролируется.

"Ситуация также остается полностью контролируемой на тех участках, где враг был отвергнут", - сказал он.

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Укрепление происходит непосредственно в приганичье. По линии границы это делать сложно, потому что враг не прекращает своих ежедневных обстрелов по населенным пунктам приграничья, сказал спикер.