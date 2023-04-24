США будут давить на президента Южной Кореи касательно поставок боеприпасов для Украины, - WP

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, который будет с 24 по 29 апреля находиться в США, попадет под давление со стороны американских властей по поводу разблокирования поставок артиллерийских боеприпасов Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что у Сеула есть огромные запасы боеприпасов, но он отказался отправлять их в Украину из-за обеспокоенности своими отношениями с Москвой.

"Конечно, Украина испытывает незаконное вторжение, поэтому целесообразно оказывать разную помощь, но когда речь идет о том, как и что мы будем поставлять, мы не можем не учитывать много прямых и косвенных отношений между нашей страной и воюющими странами", – сказал Юн в комментарии WP.

Издание отмечает, что в отношениях между Южной Кореей и Штатами есть ряд противоречий, кроме поставок снарядов для Украины. К примеру, последствия Закона о сокращении инфляции и Закона о чипах для южнокорейских производителей, а также растущее желание приобрести собственное ядерное оружие, несмотря на гарантии безопасности США.

При этом, на фоне заявлений Китая о намерении бросить вызов мировому первенству США в экономическом и военном плане, для США отношения с Южной Кореей становятся все важнее. Именно в этом контексте будут проходить переговоры по корейской военной помощи Украине.

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