Китай удалил интервью своего посла и заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
"Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза", – заявила Нин.
Она заверила, что Китай "уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН".
"После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими государствами", – добавила представитель китайского министерства.
Она также отметила, что некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и "сеют раздор" в отношениях между "Китаем и соответствующими странами".
Напомним, посол Китая во Франции Лу Шае заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.
Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежным Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".