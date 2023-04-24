Россия производит новые ракеты и аккумулирует их для срыва нашей наступательной операции, - Буданов

Россияне производят новые ракеты и аккумулируют их для срыва наступательной операции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал в интервью "РБК-Украина".

Он подтвердил, что то, что массированных ракетных обстрелов не было уже полтора месяца, это пауза, и отметил, что никакой конспирологии в этом нет.

"...Но есть другая сторона. Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет применена в ходе активных боевых действий. Но вместе с тем они наращивают свой потенциал", – сказал руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос о целях РФ в этом случае, Буданов заявил, что в большинстве своем россияне будут бить по группированиям войск, которые будут формироваться.

Он отметил, что россияне работают над увеличением объемов производства, в том числе ракет, и сказал, что украинская разведка владеет данными, сколько их россияне сейчас могут производить в месяц, но не назвал цифры.

"Единственное, что я могу вам сказать, - эти объемы для них недостаточны по их масштабам для проведения интенсивных ракетных ударов", - сказал глава ГУР.

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Отвечая на вопрос, предполагает ли он, что следующей осенью россияне могут снова начать массированно обстреливать нашу энергосистему, он заявил, что к осени, если в РФ не потратит ни одной ракеты, то у них будет определенное количество ракет - меньше, чем то, с которым они входили в эти ракетные атаки, но достаточно значительным.

"Но этого (массированного обстрела украинской энергосистемы осенью. – Ред.) не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас", – проинформировал Буданов.

Отдельно глава Главного управления разведки отметил, что сейчас в России мобилизация двигается "нормально".

"В среднем они в месяц мобилизуют 20 тысяч – обобщенная цифра в зависимости от месяца", – уточнил он.