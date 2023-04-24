Казахстан не будет проводить парад 9 мая из-за "расчета экономии бюджетных средств"

Казахстан в этом году не будет проводить военный парад в День Победы для экономии бюджетных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется в расчете экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", - сказал представитель министерства и назвал приоритетом "поддержание необходимого уровня боеспособности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана".

"В настоящее время Министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти погибших в войне воинов-казахстанцев и освещению их подвигов в средствах массовой информации. Информация о проведении других мероприятий до 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

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В 2020 и 2021 годах военные парады в День Победы и День защитника Отечества были отменены из-за коронавируса. В 2022 году парада также не было с целью экономии бюджетных средств.

В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник – День защитника Отечества, а 9 мая – государственный праздник День Победы.

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