Казахстан не будет проводить парад 9 мая из-за "расчета экономии бюджетных средств"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется в расчете экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", - сказал представитель министерства и назвал приоритетом "поддержание необходимого уровня боеспособности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана".
"В настоящее время Министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти погибших в войне воинов-казахстанцев и освещению их подвигов в средствах массовой информации. Информация о проведении других мероприятий до 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время", - добавили в ведомстве.
В 2020 и 2021 годах военные парады в День Победы и День защитника Отечества были отменены из-за коронавируса. В 2022 году парада также не было с целью экономии бюджетных средств.
В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник – День защитника Отечества, а 9 мая – государственный праздник День Победы.