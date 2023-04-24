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Казахстан не будет проводить парад 9 мая из-за "расчета экономии бюджетных средств"

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Казахстан не будет проводить парад 9 мая из-за "расчета экономии бюджетных средств"
Казахстан в этом году не будет проводить военный парад в День Победы для экономии бюджетных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется в расчете экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", - сказал представитель министерства и назвал приоритетом "поддержание необходимого уровня боеспособности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана".

"В настоящее время Министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти погибших в войне воинов-казахстанцев и освещению их подвигов в средствах массовой информации. Информация о проведении других мероприятий до 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

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В 2020 и 2021 годах военные парады в День Победы и День защитника Отечества были отменены из-за коронавируса. В 2022 году парада также не было с целью экономии бюджетных средств.

В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник – День защитника Отечества, а 9 мая – государственный праздник День Победы.

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Топ комментарии

  • Олег Марцінковський 8be80fe6
    Розшифровую: "Махали ми тратити наші гроші на підпирання розвалюючихся московських наративів"
  • vuiko dobrui
    Супер !!! підтримую !!! так має бути по усіх країнах колишньої червоної комуно-нацистької імперія зла і тюрми народів - срср !!! Європа відзначає 8 травня - День звільнення від німецького нацизму, відзначає як день пам'яті десятків мільйонів людей що загинули в цій війні і каже "ніколи знову" !!! ці дибіли кацапські, нащадки червоножопих комуно-нацистів 9 травня відзачають день міфічнрої "побіди" у міфічній видуманій червоною пропагандою "вов" під гаслом "можем павтаріть" !!!

    це срср, диібла йоськи сталіна (джугашвілі) розпочав з Гітлером 2Світову війну і разом ділили суверенну Польщу, усю Європу і світ згідно пакту "молотова-ребінтропа"



    у 2Світову, дякуючи кацапським дибілам на кшталт сталіна, жукова, ватутіна ви вробили 50 мільйонів громадян червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів !!! 10 мільйонів з них етнічні українці !!!






    алга Казахстан !!!
  • 5 копійок
    Уявляю як заверещать кремлівські пропагандони про нацистів Золотої Орди..
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