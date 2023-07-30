Новости • Агрессия России против Украины, Война

Важный призыв, - Зеленский об инициативе Папы Римского возобновить зерновую инициативу

2 39924
Важный призыв, - Зеленский об инициативе Папы Римского возобновить зерновую инициативу
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к России относительно продления зернового соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Важный призыв Папы Франциска к Москве - восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Реакция мировых духовных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской аграрной продукции крайне важна, чтобы обезопасить от продовольственного кризиса весь мир и особенно народы Африки и Азии, наиболее страдающие от угрозы голода", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "Украина есть и будет гарантом продовольственной безопасности мира".

"Главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать "формулу мира", – отметил он.

Читайте также: Папа Римский Франциск обратился к "братьям, к власти РФ" с призывом вернуться к Черноморской инициативе

Топ комментарии

  • Darnytsya Kyiv c641822a
    Щодо українців цьому прокацапському папі глибоко пох…
    Усіма думками він у кацапських грошах
  • Магирус
    А что, так можно было?

    Зато в статье и в словах папы ни слова про то, что гибнут украинцы
  • Олексій Гедз afc45b03
    Папа, як і зелений вилупок, далекий від того про що базікає. Для них головне процес, а не доцільність і результат.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости