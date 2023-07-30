Удар по Чонгарскому мосту подрывает логистические возможности врага, - ОК "Південь"

Из-за нарушенной после удара по Чонгарскому мосту логистики враг вынужден перебрасывать резервы на передовую, чтобы сдержать ВСУ.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

"Удар украинских военных по Чонгарскому мосту — это элемент противодействия, то есть уничтожение мощи врага на логистическом фронте. ВСУ нужно ликвидировать возможности РФ подтягивать резервы, пополнять боеприпасы, вооружение и военную технику", – заявила она.

Она также рассказала об обстановке на фронте.

"На направлении Херсонщины, Антоновский мост, Бериславщина, Кизомыс - враг пытается поддерживать уровень обстрелов на высокой отметке. Когда они почувствовали, что снарядный голод наносит жирный минус, то перетащили резервы с Запорожского направления для усиления обстрелов здесь", - отметила Гуменюк.

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"В то же время враг подключил тактическую авиацию и продолжает бомбить уже разрушенный зерновой терминал в Казацком на Бериславском направлении. Это давит на общее понимание будущего участия Украины в зерновой сделке, потому что сегодняшняя ночная атака Shahed по агропредприятиям Херсонщины и юга Днепропетровщины — это также признак, что возрождение аграрного региона враг пытается подавить", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 29 июля ВСУ нанесли удары по Чонгарскому мосту.