"Вагнеровцы" могут атаковать Польшу "в целях тестирования НАТО", - вице-спикер Сената Польши Каминский

Боевики ЧВК "Вагнер" могут попытаться войти на территорию Польши, чтобы проверить, какой будет реакция НАТО.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал вице-маршалок (вице-спикер. – Ред.) Сената Польши Михал Каминский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы очень серьезно воспринимаем эту угрозу, связанную с присутствием ЧВК "Вагнер" вблизи польской границы в Беларуси. Мы уже отреагировали увеличением числа наших военных на восточной и северо-восточной границе. Это в том же Сувальском коридоре. Это такой щекотливый момент в географии НАТО - Сувальский коридор", - рассказал он.

По словам Каминского, власти Польши не исключают того, что "вагнеровцы" могут попытаться зайти в Польшу с "целью тестирования НАТО".

"Никто в Польше не исключает, чтобы с целью, так сказать, тестирования НАТО, тестировать солидарность Альянса с Польшей, с восточной Европой, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее всего, это будет как бы террористическая операция ЧВК "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в случае с Украиной", – говорит Каминский.

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Он уверен, что на агрессию от собственного имени Россия не отважится, потому что это будет означать войну с НАТО.

"А любые провокации, которые будут совершать "вагенровцы", - возможны. Но хочу напомнить, у нас в Польше уже находятся американские солдаты и офицеры. Президент Беларуси Лукашенко (самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. - Ред.) намекнул о Жешуве, что они вроде бы хотели туда зайти. Пусть заходят. Они там встретят не только польскую, но и американскую оборону. Один вопрос, кто будет платить за их гробы, в которых мы будем отправлять их обратно в Россию?" - резюмировал Каминский.

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Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что около 100 "вагнеровцев" отправились на польско-белорусскую границу, где, вероятно, готовятся к провокации.