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Те ВПЛ, которые выехали за границу и в течение 30 дней не возвращались в страну, не получат выплат, - Верещук

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Те ВПЛ, которые выехали за границу и в течение 30 дней не возвращались в страну, не получат выплат, - Верещук
Не будет продолжена выплата тем внутренне перемещенным лицам, которые выехали за границу и не возвращались в Украину 30 дней, а также вернувшимся в свои дома.

Об этом сообщила вице-премьер и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Выплаты не будут продлены тем, кто уехал за границу и более 30 дней проживает там. Выплаты не будут продлены тем, кто вернулся на свое место жительства и не является внутренне перемещенным лицом по определению. Все остальные выплаты будут продлены до января 2024 года включительно" , – отметила она.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цікаво а ті дупатати що на закордонних округа працють в потє ліца-оримують заробітну платню чи нє???
  • Snart
    Ні, потужно буде відразу громадянства лишати, а то повернуться з закордону будуть компенсації вимагати, будинки їм відбудувати, робочі місця їм створюй, на виборах хз як проголосують після їх здачі ворогу за три дні, і т.д. Х
  • Наталия Гончар
    ЦЕ САБОТАЖ ! разпальцовка у твіті перед самітом НАТО - саботаж! Невигнання Татрова та Єрмака - саботаж! Верещущчки-Безуглі -САБОТАЖ! МАРОДЕР МІНІСТР ОБОРОНИ -САБОТАЖ!Вигнання Пристайка- САБОТАЖ! НЕПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ необхідніх для вступу до ЄС та НАТО - САБОТАЖ! НЕДОПУСК КРИВОНОСА Й ІНШИХ ГЕРОЇВ ГЕНЕРАЛІВ ДО ЗАХИСТУБАТЬКВЩИНИ- САБОТАЖ! ГНОЇННЯ У ТЮРМІ ЧЕРВІНСЬКОГО - САБОТАЖ! ЗАХВАЧЕНИЙІНФОРМАЦІНИЙ ПРОСТІР - САБОТАЖ! НЕВИПУСК ДРОНІВ - САБОТАЖ! ГОЛОСУВАННЯ СЛУГ З ОПЗЖ- САБОТАЖ ! ЗАХОВАНИЙ ВІД ПРАВОСУДДЯ БЄНЯ - САБОТАЖ! ПОЛЬОТІ З ДОГОВОРНЯКАМИ АРАХАМІЇ ДО ФІРТАША- САБОТАЖ! АРАЗАМІЯ В СУДІ ЗАХИЩАЄ АБРАМОВИЧА - САБОТАЖ! ВІДСТОРОНЕНИЙ ЛЕРОС ВІД ЗАСІДАНЬ ВП- САБОТАЖ! НЕЗАКРИТІ СПРАВИ ФЕДИНИ ТА ЗВІРОБІЙ ТА ТАНІ ЧОРНООЛ- САБОТАЖ! можна продовжквати- можехто сь це зробить за мене , більш обізнаний- НАЗИВАЄМ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ
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