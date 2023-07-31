Те ВПЛ, которые выехали за границу и в течение 30 дней не возвращались в страну, не получат выплат, - Верещук

Не будет продолжена выплата тем внутренне перемещенным лицам, которые выехали за границу и не возвращались в Украину 30 дней, а также вернувшимся в свои дома.

Об этом сообщила вице-премьер и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Выплаты не будут продлены тем, кто уехал за границу и более 30 дней проживает там. Выплаты не будут продлены тем, кто вернулся на свое место жительства и не является внутренне перемещенным лицом по определению. Все остальные выплаты будут продлены до января 2024 года включительно" , – отметила она.

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