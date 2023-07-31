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Из-за больших потерь оккупантов в Сватово переполнен морг, в городе ощутим невыносимый трупный запах, - Генштаб

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Из-за больших потерь оккупантов в Сватово переполнен морг, в городе ощутим невыносимый трупный запах, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о значительных потерях оккупантов, из-за чего в городе Сватово переполнен морг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, физически не успевающих вывозить погибших из местных моргов.

В частности, в Сватове Луганской области, территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутим невыносимый трупный запах".

Смотрите: Тела ликвидированных российских оккупантов на Сватовском направлении. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Николай Николаевич b96f438b
    Так пахнєт мір. Русскій.
  • Магирус
    Привезите туда Михалкова или Бондарчука - пусть снимут фильм про "атєчєствєнную вайну" - на реквизите и гонорарах актёрам сэкономят
  • Trevo Trow
    Налізла свинота москальська без запрошення і смердить.
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