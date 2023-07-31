Белорусские силовики доставляют в границу мигрантов и оборудование для пересечения заграждений, - представитель польского правительства Жарин

Белорусские силовики доставляют до границы с Польшей не только мигрантов из третьих стран, но и оборудование для пересечения заграждений.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На границе с Беларусью все еще опасно. На польские патрули нападают агрессивно настроенные иностранцы. Каждый день офицеры и солдаты подвергаются агрессии", - написал Жарин в Твиттере.

По его словам, белорусские службы доставляют в границу с Польшей не только мигрантов, но и "оборудование для пересечения границы (лестницы, резальные инструменты) и нападения на поляков (камни, кирпич, брусчатка)".

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"Гибридная операция с использованием мигрантов продолжается. На Польшу идет атака, эти действия являются частью российского плана дестабилизации Европы, в частности восточного фланга НАТО", - отметил правительственный уполномоченный.

Он также привел данные пограничной службы о том, что в субботу из Беларуси в Польшу пытался нелегально попасть 91 иностранец. Среди них – граждане Индии, Непала, Ирана, Либерии и Сомали.

В целом, уточняет Польское радио, с начала года пограничники РП зафиксировали более 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

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