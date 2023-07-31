Ночной обстрел Харьковщины: масштабный пожар, один человек получил ранение

Российские оккупанты ночью 31 июля нанесли по Харькову и области удары ракетами С-300.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону ракет типа С-300 с территории Белгородской области", - проинформировал спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В Харькове в Новобаварском районе ракета попала в складские помещения одного из коммерческих предприятий, в результате чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв.

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Мужчина, находившийся в этот момент неподалеку от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

Еще одна российская ракета попала по территории частного домовладения в н.п. Великий Бурлук Харьковской области. В этом случае пострадавших нет.