Бунт Пригожина и заявление Путина о финансировании ЧВК "Вагнер" государством помешали Великобритании объявить компанию террористической организацией, - The Times
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Ко всем этим событиям было совершенно очевидно, что ЧВК "Вагнер" действует в интересах российского государства, но формально компания все же могла считаться "частной армией".
"Теперь внести "Вагнер" в черный список означало бы запретить российскую правительственную организацию, что было крайне необычно и привело бы к ряду дипломатических и правовых осложнений", - говорят изданию источники в правительстве.
Тем не менее, министр внутренних дел Суэлла Браверман и замминистра по вопросам безопасности Том Тугендхат "твердо намерены" все-таки найти способ запретить ЧВК.
Если им это удастся, то принадлежность к компании, посещение ее мероприятий, агитация в ее пользу или ношение ее эмблемы на публике станут уголовными действиями. Кроме того, сопутствующие финансовые санкции лишат Евгения Пригожина и других представителей ЧВК "Вагнер" возможности преследовать журналистов и общественных деятелей, подавая на них иски в британский суд, как они делали это раньше, поскольку "вагнеровцы" просто не смогут оплачивать услуги британских юристов.