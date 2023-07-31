31 июля в Сумах объявлен Днем траура

В Сумской громаде 31 июля объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки 29 июля.

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате обстрела погибли 2 человека, 20 - раненые, из них 3 - на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

13 пострадавших в настоящее время поселили в общежитии. Они снабжены всем необходимым: питанием, продуктами, средствами гигиены. Также пострадавшие получат финансовую помощь от благотворительной организации.

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"Завтра в громаде объявлен траур по погибшим 29 июля", - отметил городской голова.

Напомним, 29 июля российская армия нанесла ракетный удар по учебному заведению в Сумах.