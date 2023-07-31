ВСУ стойко держат оборону в Купянском и Марьинском направлениях, продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6 утра 31 июля 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

За сутки произошло более 20 боевых столкновений. В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Фиголовке, Новомлинску, Западному, Кондрашовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по Невскому и Белогоровке на Луганщине и Торскому, Спорному, Берестову и Раздольевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Клищиевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, в частности по Александрополю, Новобахмутовке, Новокалиновому, Авдеевке, Северному, Нетайловому и Невельскому Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Марьинку, Победу, Новомихайловку, Георгиевку и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Обстрелял населенные пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы были п более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антоновка, Херсон, Берегово и Огромное Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

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