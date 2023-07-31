За прошедшие сутки враг совершил 68 обстрелов Херсонской области, 5 человек получили ранения
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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и постройки завода и предприятия в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов", – говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.