Общие боевые потери РФ с начала войны - около 246 190 человек (+490 за сутки), 4211 танков, 4816 артсистем, 8188 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на 31 июля Силы обороны уничтожили около 246 190 российских захватчиков.