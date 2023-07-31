Общие боевые потери РФ с начала войны - около 246 190 человек (+490 за сутки), 4211 танков, 4816 артсистем, 8188 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на 31 июля Силы обороны уничтожили около 246 190 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 246 190 (+490) человек ликвидировано,
танков - 4211 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 8188 (+10) ед,
артиллерийских систем - 4816 (+21) ед,
РСЗО - 699 (+1) ед,
средства ПВО - 460 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 311 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),
крылатые ракеты - 1347 (+0),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17) ед,
специальная техника - 715 (+4).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.