Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову и Большому Бурлуку, обстрелы 3 районов, есть погибшие и раненные

Около полуночи враг ракетами С-300 обстрелял г. Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары. Ранен и был госпитализирован 61-летний охранник.

"В пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в огород частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера вечером враг нанес удары по с. Шейковка Изюмского района. Поврежден частный жилой дом. К сожалению, погибла женщина 74 лет. Женщина 53 лет и 76-летний мужчина получили ранения.

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Кроме того, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов.

В Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина.

В с. Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты. Повреждены два забора, пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова. На месте попадания произошел масштабный пожар.