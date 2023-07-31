Силы обороны сдерживают противника на Купянско-Лиманском направлении. За неделю освобождено 2 кв.км возле Бахмута и 12,6 кв.км на Юге, - Минобороны
Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, за прошедшую неделю на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев.
На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне.
Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска", - сообщает Маляр.
На Лиманском направлении противник также пытался наступать, вёл действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса.
"Все действия врага безуспешны", - уточнила чиновник.
▪️На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались.
Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв.км.
За неделю освобождено 2 кв.км.
"На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка - успеха не имел", - пишет Маляр.
Она также напоминает, что под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
"На Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении
Освобожденная площадь составляет 204,7 кВ. км.
Увеличено за неделю на 12,6 кВ.
На указанных территориях проходят мероприятия по разминированию местности.
Напомним, ВСУ освободили Старомайорское 27 июля.