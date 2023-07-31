Ситуация зашла "в тупик". Положить конец войне в Украине может "политический выбор", - министр обороны Италии Крозетто
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Украинское контрнаступление столкнулось с разными трудностями, а ситуация на фронте сейчас "зашла в тупик". Не исключена необходимость политического выбора для завершения конфликта.
Об этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в интервью Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"К сожалению, никто не знает, когда это закончится. Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас думать о долгих, если не очень долгих временах. И я, конечно, говорю это не с удовольствием. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, натолкнулось на разные трудности. Российские окопы усложняют наступательные действия. Поэтому это может быть политический выбор, определяющий конец конфликта", – утверждает он.
Ранее сообщалось, что Силы обороны сдерживают противника на Купянско-Лиманском направлении. За неделю освобождены 2 кв.км возле Бахмута и 12,6 кв.км на Юге.