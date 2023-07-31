Пригожин о наемниках ЧВК "Вагнер": "Не планируем осуществлять новый набор"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вербовка новых наемников прекращена. Большая часть из них сейчас находится в отпуске или "на учениях" в Беларуси.

Об этом пишет российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

Свое заявление Пригожин распространил по телеграм-каналу.

"В настоящее время открытие центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", - отметил главарь террористов.

Пригожин заявил, что компания "Вагнер" продолжает работу в Африке и в "подготовительных центрах" в Беларуси и добавил, что большая часть наемников компании сейчас находится в отпуске.

Российская BBC также сообщает, что в конце июня, примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа и месяц спустя после вывода с линии фронта, ЧВК "Вагнер" еще продолжала вербовать наемников по всей России.

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