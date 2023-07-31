Враг ударил ракетами по Кривому Рогу, попадание в учебное заведение и многоэтажку. 1 человек погиб, под завалами могут быть люди, - Клименко (обновлено)

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области двумя ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция", - информирует он.

Вторая ракета, по словам Клименко, разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей.

Читайте: В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают о попадании в многоэтажку (обновлено)

"Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди...", - добавляет глава МВД.

"Рашисти поцілили ракетами по житловому будинку у Кривому Розі. А ще - будівлі одного з вишів. Кого они там хотели демилитаризовать? Есть пострадавшие. Части многоэтажки просто нет! Учебное заведение в руинах. Под завалами могут находиться люди. Все на местах. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту. Тем, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках", - отметил в другом сообщении Клименко.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажку.