Новости • Агрессия России против Украины

Почти 90% подстанций, которые повредили россияне, удалось восстановить, - Кудрицкий

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Почти 90% подстанций, которые повредили россияне, удалось восстановить, - Кудрицкий
56 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате российских обстрелов, удалось восстановить. Еще 7 – в работе.

Об этом глава правления компании Владимир Кудрицкий заявил на Конгрессе местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о статусе восстановления подстанций, основной элемент – это трансформаторы, 56 единиц восстановлены. Нам осталось 7 до начала отопительного сезона", – говорится в сообщении.

По его словам, это позволит в каждом регионе не просто покрыть сеть потребления электроэнергии, но и добиться "золотого стандарта", когда потребители не заметят никаких отключений в сети воздушных линий передачи электроэнергии.

"На этом мы останавливаться не собираемся. Мы ведь понимаем, что будут атаки. Соответственно еще 20 единиц трансформаторного оборудования должны быть установлены до конца года как запас прочности", - добавил Кудрицкий.

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В то же время, он отметил, что среди основных рисков в энергосистеме остаются угроза обстрелов и недостаточная генерация электроэнергии.

"Нам нужны будут все энергоблоки, которые есть в системе. Даже те старые электростанции, которые не использовались в прошлые периоды, нам нужны будут в работе этой зимой", - убежден Кудрицкий.

Он отметил, что с начала войны 250 ракет и дронов попали и повлекли повреждение многих подстанций.

"Мы ожидаем, что подстанции, как наши, так и при электростанциях, будут атакованы шахедами, а машинные залы, где происходит генерация электроэнергии, скорее всего, будут атакованы ракетами", - отметил Кудрицкий.

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Топ комментарии

  • Oleg Iskra 14887c2d
    Реально смішно читати "холівари" між прихильниками доступності інформації від влади і параноїками, які вважають, що орки для наведення ракет по енергосистемі беруть інфу з відкритих джерел. Більше половини нашої енергосистеми належить проросійському олігарху ахметці , міністр енергетики його ставленик та орки краще за нашу владу знають стан української енергосистеми та куди треба бити.
  • Николай Водяной 9dd61591
    Відновили? Свинособакам можна вже гатити? От підари зелені,нічого від них не приховаєш..
  • Магирус
    Я тоже угараю с этих срачей)) Написали общую фразу - отремонтировали 56 подстанций - вопрос - где речь про координаты? ГШ РФ знает про наши подстанции больше, чем 99% читателей этого форума - после обстрелов они сами выкладывали карту Украины с энергообъектами и куда попало/не попало
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