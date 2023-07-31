Почти 90% подстанций, которые повредили россияне, удалось восстановить, - Кудрицкий

56 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате российских обстрелов, удалось восстановить. Еще 7 – в работе.

Об этом глава правления компании Владимир Кудрицкий заявил на Конгрессе местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о статусе восстановления подстанций, основной элемент – это трансформаторы, 56 единиц восстановлены. Нам осталось 7 до начала отопительного сезона", – говорится в сообщении.

По его словам, это позволит в каждом регионе не просто покрыть сеть потребления электроэнергии, но и добиться "золотого стандарта", когда потребители не заметят никаких отключений в сети воздушных линий передачи электроэнергии.

"На этом мы останавливаться не собираемся. Мы ведь понимаем, что будут атаки. Соответственно еще 20 единиц трансформаторного оборудования должны быть установлены до конца года как запас прочности", - добавил Кудрицкий.

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В то же время, он отметил, что среди основных рисков в энергосистеме остаются угроза обстрелов и недостаточная генерация электроэнергии.

"Нам нужны будут все энергоблоки, которые есть в системе. Даже те старые электростанции, которые не использовались в прошлые периоды, нам нужны будут в работе этой зимой", - убежден Кудрицкий.

Он отметил, что с начала войны 250 ракет и дронов попали и повлекли повреждение многих подстанций.

"Мы ожидаем, что подстанции, как наши, так и при электростанциях, будут атакованы шахедами, а машинные залы, где происходит генерация электроэнергии, скорее всего, будут атакованы ракетами", - отметил Кудрицкий.