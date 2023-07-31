498 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ, ранен 1081 ребенок. ИНФОГРАФИКА

Более 1579 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 31 июля 2023 498 детей погибли.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По официальной информации ювенальных прокуроров 1081 ребенок получил ранение разной степени тяжести.

"30 июля в результате вражеского обстрела г. Константиновка Донецкой области ранен 13-летний мальчик", - сообщили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 483, Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 116, Запорожской – 97, Николаевской – 95, Днепропетровской – 85, Черниговской – 71, Луганской – 67.

"Эти данные не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в пресс-службе.

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