ВСУ уничтожают мощности войск РФ и готовы наступать по всем направлениям, - Минобороны

Украинские защитники на прошлой неделе нанесли более 50 ударов по скоплению российских войск, ВСУ продолжают уничтожать мощи захватчиков.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши силы авиации ударили по более чем 50 точкам компактного скопления российских войск. Уничтожено 7 пунктов управления, 12 зенитно-ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы", - сказала Маляр.

Также, добавила заместитель министра, на прошлой неделе уничтожены десятки складов боеприпасов.

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Также уничтожен вертолет КА-52, из 43 беспилотников типа "Шахед" уничтожено 21, из 6 запущенных крылатых ракет "Калибр" уничтожено 3, из 41 ракеты Х-101 сбито 37, проинформировала Маляр. Уничтожено и более 300 единиц военной техники России, в том числе танки, боевые бронированные машины, минометы, гаубицы и т.д., добавила она.

"Вооруженные силы безжалостно уничтожают мощи врага и готовы и на этой неделе постепенно, но уверенно, наступать вперед по всем направлениям", - подытожила Маляр.