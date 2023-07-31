ВСУ уничтожают мощности войск РФ и готовы наступать по всем направлениям, - Минобороны
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наши силы авиации ударили по более чем 50 точкам компактного скопления российских войск. Уничтожено 7 пунктов управления, 12 зенитно-ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы", - сказала Маляр.
Также, добавила заместитель министра, на прошлой неделе уничтожены десятки складов боеприпасов.
Также уничтожен вертолет КА-52, из 43 беспилотников типа "Шахед" уничтожено 21, из 6 запущенных крылатых ракет "Калибр" уничтожено 3, из 41 ракеты Х-101 сбито 37, проинформировала Маляр. Уничтожено и более 300 единиц военной техники России, в том числе танки, боевые бронированные машины, минометы, гаубицы и т.д., добавила она.
"Вооруженные силы безжалостно уничтожают мощи врага и готовы и на этой неделе постепенно, но уверенно, наступать вперед по всем направлениям", - подытожила Маляр.