Великобритания уничтожила 43 танка Challenger 2, которые могла передать ВСУ, - The Times

В Великобритании утилизировали 43 танка Challenger 2, поскольку не видели смысла их ремонтировать. Однако их могли передать Украине.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

43 танка Challenger 2 были на балансе британских бронетанковых войск. В правительстве пришли к выводу, что чинить их экономически нецелесообразно.

По данным издания, танки были утилизированы с 2010 по 2014 годы. На это потратили почти 4 миллиона фунтов стерлингов (4,6 млн евро) из средств налогоплательщиков.

В середине 1990-х годов Британия закупила 386 танков Challenger 2, 40 из которых были утилизированы к 2010 году. В общей сложности количество таких машин было сокращено на 40 процентов.

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В планах британского правительства уменьшить общее количество этих машин до 148 единиц. Их будут модернизировать до нового стандарта — Challenger 3.

Еще 75 Challenger сейчас находятся на длительном хранении. Как заявил глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, их должны передать ВСУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 сейчас находятся на территории Украины.