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Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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В результате ракетного удара по Кривому Рогу 53 человека получили ранения. Известно о 4 погибших, в том числе о ребенке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

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"По предварительным данным, два человека погибли, 25 травмированы. Среди пострадавших четверо детей. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество пострадавших", - говорится в сообщении.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже сообщил, что в настоящее время известно о 31 раненом, в том числе трех детях, двое погибших.

"Разбираем завалы. Под ними может быть 8 человек. Организованы 2 оперативных штаба – первый в 60-й школе, второй – вход в центральный корпус КТРА. Там люди могут получить всю необходимую помощь – еда, вода, расселение, медицинская помощь, пленка, тарпаулин, ОСБ, заявления на материальную помощь", - добавил Вилкул.

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 12:10 погибли 4 человека и 43 - пострадали.

Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, из них ребенок 2013 г.р., эвакуированы 30 человек.

Глава ОВА Лысак заявил, что среди погибших 10-летний ребенок.

Также глава области сообщил, что по состоянию на 13:56 известно о 53 пострадавших, в том числе 5 детей.

Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 01
Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 02
Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 03
Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 04

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