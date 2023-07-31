В новый пакет санкций ЕС против России войдет конфискация замороженных активов Центробанка РФ, - росСМИ
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Евросоюз намерен создать правовую основу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России в 12-м пакете санкций против РФ.
Об этом пишет российское издание "Известия", ссылаясь на комментарий депутата Европарламента Гуннара Бека, передает Цензор.НЕТ.
В общей сложности заблокированными оказались, по оценкам Еврокомиссии, более 200 млрд.
На саммите ЕС, состоявшемся 29-30 июня, эта тема также поднималась, но тогда лидеры Еврокомиссии так и не смогли достичь консенсуса. Сейчас в Брюсселе идет разработка уже 12-го по счету пакета санкций против РФ, в который могут войти конфискации замороженных активов Центробанка России. В ЕС хотят направить усилия на создание правовой основы для такой конфискации активов ЦБ РФ, ныне замороженных в ЕС.