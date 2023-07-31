На захваченных территориях оккупанты незаконно мобилизовали до 60 000 мужчин, - ГУР МО
Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ.
"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те бесчисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей - просто переодевали и отправляли на фронт", - объяснил Черняк.
По его словам, принудительно мобилизованным обещали службу на второй и третьей линии, а на самом деле они попадали на передовую.
РФ также сгоняет в армию и студентов с оккупированных территорий Украины, отметил Черняк.
"Человек утром пошел на занятия - и через два дня он уже воюет. Собственно, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют", - пояснил представитель ГУР.
Единственной реальной возможностью выжить для принудительно мобилизованных есть "сразу, при первой же возможности, сдаться в плен", подытожил Черняк.