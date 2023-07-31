На Лимано-Купянском направлении за сутки ВСУ ликвидировали 29 захватчиков, уничтожили три вражеских танка Т-72, - Череватый

За сутки оккупанты 655 раз обстреливали артиллерией позиции ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях, а также совершили восемь авиационных налетов.