Новости

Август может быть самым сложным для энергосистемы Украины, - "Укрэнерго"

14 40319
Август может быть самым сложным для энергосистемы Украины, - "Укрэнерго"
Из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков прогнозируется, что август будет наиболее сложным для энергосистемы Украины.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично благодаря импорту электроэнергии из Европы, а также экономному использованию электроэнергии потребителями. В настоящее время ограничение потребления не прогнозируется", – говорится в сообщении.

Читайте также: Почти 90% подстанций, которые повредили россияне, удалось восстановить, - Кудрицкий

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Onufri Zagloba
    Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. Дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні - добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.
  • Oleg Iskra 14887c2d
    В червні казали, що найскладнішим буде липень через ремонти та пік використання кондиціонерів, а зараз вже серпень буде найскладнішим вже просто через ремонти. Скажіть який ідіот буде починати ремонт нових об"єктів не відремонтувавши попередні ? І всі ці заяви про дефіцит звучать на фоні новини відновлення експорту . А тим часом відключення вже фактично відбуваються під виглядом аварій на лінії або проведенням планових робіт, по кілька годин в день в різних населених пунктах.
  • Stanislav Bryzhyk
    А потім найскладнішим буде вересень. А потім - жовтень. І так далі, що не місяць - то "найскладніший". Але не зважаючи на "дефіцит", ми будемо експортувати електроенергію в європу.

    От мені ну дуже цікаво. З країни виїхало по різним оцінкам десь в районі 10 мільйонів людей. Величезна кількість промислових об'єктів зі сходу та півдня України більше не споживають електроенергію. От питаннячко: а яким це дивним чином нам всього вистачало з головою до війни? А зараз, враховуючи втрату як мінімум третини споживачів, "раптом" стало не вистачати на нагрів бойлером води, електроплити та кондиціонування звичайних людей - хоча всі знають, що основний споживач електроенергії в Україні це старі енергонеефективні підприємства олігархату?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости