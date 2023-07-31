Мощность армии должна состоять не в тысячах ракет, которыми будут бить по РФ, а в высшем уровне организации войск, - Бутусов

Враг поймет, что успехи на фронте невозможны только тогда, когда армия Украины приведет в порядок свои действия.

Об этом в эфире Радио NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Конечно, наши возможности значительно более ограничены, по сравнению с Россией, чтобы наносить большие удары, симметричные. Но для нас основное сейчас в войне - победа. Она заключается не в том, что нам не хватает какого-нибудь вооружения. Наша основная проблема и основной путь к победе – это упорядочить и организовать собственные действия. У нас основные проблемы, основные потери и основной фактор дестабилизации Украины – это не российские удары, а наши собственные проблемы в организации, управлении и применении", – объяснил он.

По словам журналиста, основной проблемой как в обороне, так и в наступлении, прежде всего, упорядочение.

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"Перед тем как воин видит врага, ему нужно дойти до своих позиций, укрепить свои позиции. Быть обеспеченным, получить поддержку, разведку. Получать эффективные правильные приказы по обстановке. С этим у нас есть большие проблемы со всем этим комплексом решений. Поэтому мы должны показать России в первую очередь нашу собственную мощность, которая заключается не в том, что мы где-то найдем сотни тысяч ракет, которыми будем бить по России. Сейчас у нас такого ресурса в руках нет, и еще не скоро мы его получим. Нам нужно сразу доказать, что Россия не в состоянии победить. Показать, что у нас более высокий уровень управления, более высокий уровень организации и применения войск на фронте. Чтобы прекратить бессмысленные потери, чтобы не показывать постоянно врагу нашу слабость. Слабость показывают не медиа, эту слабость враг сейчас видит из дронов. Там, где им удается продавить наши позиции, там, где наши воины гибнут в тех ситуациях, где они могли избежать поражения. Это основная проблема и основополагающий фактор дестабилизации в войне", - сказал главред Цензор.НЕТ.

Бутусов отметил, что если мы приведем в порядок собственные действия, тогда враг поймет, что никаких военных успехов у него уже быть не может. Как только они поймут, что успехи невозможны, они не удержат ситуацию на фронте в Украине, и тогда война будет расширяться на территории России.

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