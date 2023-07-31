Присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси является серьезной угрозой, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников "Вагнера" в Беларуси является серьезной угрозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть группу Вагнера, я сразу сказал, что мы не можем отвергать угрозу", – сказал литовский президент.

По его мнению, угроза провокаций со стороны "вагнеровцев" против Литвы, Польши и Латвии является серьезной.

Науседа добавил, что после попытки мятежа "Вагнера" в РФ Литва приняла дополнительные меры.

Он заверил, что ситуация контролируется, а в случае провокаций на помощь пограничникам могут прийти Вооруженные силы Литвы.

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