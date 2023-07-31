Рашисты обстреляли микрорайон Корабел в Херсоне, погиб мужчина, 1 человек ранен

Армия РФ ударила по херсонскому микрорайону Корабел.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", - говорится в сообщении.

Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.

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