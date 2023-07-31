Побеждают не количеством войска, а его качеством. Россияне начали это осознавать, поэтому нам нужно опережать врага в этом, - Бутусов

Россия обязательно будет проводить мобилизацию из-за больших потерь в армии. Отвечать на это следует улучшением управления в рядах украинской армии.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио NV.

"Мобилизацию противник будет делать, мы это понимаем, поскольку войска нуждаются всегда в ротации, замене. Потери у российских оккупантов достаточно значительны, поэтому они это обязательно сделают. Отвечать на это нужно... В современной войне имеет значение не количество, в современной войне побеждают более качественные войска, а это качество обеспечивается, в первую очередь, управлением. Российские неудачи, наши успехи в этой войне - это никогда не было преимуществом Украины в численности. Это всегда было преимуществом в качестве управления. Враг это частично стал осознавать. И они начали уделять больше внимания именно улучшению управления", - отметил он.

По словам Бутусова, у российских захватчиков была плохая связь, не было подготовки, они применяли импровизированные формирования.

"Сейчас противник после ряда поражений начал это улучшать, чтобы дотянуться до уровня ВСУ и Нацгвардии. Конечно, добился в этом успехов. Поэтому нам нужно снова делать шаг вперед, нам надо опережать врага в этих ключевых компонентах. Численность людей при современных высокоточных средствах разведки и поражения заканчивается мгновенно. Любое количество людей, которые хуже противника управляются и организованы, оно мгновенно заканчивается. Численность сейчас не означает ничего", - подытожил журналист.

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