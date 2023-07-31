Новости

"Россия - враг, а не гость!": в Тбилиси состоится протест против пребывания круизного лайнера из РФ, - СМИ

3 91647
"Россия - враг, а не гость!": в Тбилиси состоится протест против пребывания круизного лайнера из РФ, - СМИ
Акция протеста против пребывания российского лайнера Astoria Grande в Батуми под лозунгом "Россия – враг, а не гость!" состоится в Тбилиси в 19 часов у здания парламента. Организатор – молодежное движение "Джиути".

Об этом сообщает "Грузия Online", передает Цензор.НЕТ.

Своим протестом "Джиути" хотят выразить солидарность с протестующими, вышедшими на акцию в порт Батуми.

"В семь часов вечера мы соберемся возле парламента, чтобы защитить наше достоинство и нашу родину", – говорится в заявлении.

В рамках круиза, организованного российским музыкальным каналом, судно вошло в Батуми из Трабзона 31 июля в 05:30. Лайнер отправился из Сочи 29 июля.

Читайте также: "Русский корабль, иди нах#й!": в грузинском Батуми протестовали из-за прибытия круизного лайнера с российскими туристами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, прибытие корабля было встречено акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии - жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • cimbitep
    підпаліть те корито, тільки в такому випадку вони більше не захочуть лізти "в гості". словами та гаслами кацапів не здихатися.
  • Галина Боброва a5494c7d
    Грузины, родненькие!
    Ну вы же всегда были героями
    Вас ничто не сломило
    Ни советские саперные лопатки
    Ни танки русские
    Ну что ж вы продались за газ?
    За деньги от русских туристов?
    Ну это же ганьба...
  • Мефодовський Леонід 69885c7c
    Якщо грузини не виженуть кацапів, то втратять країну.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости