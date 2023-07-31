"Россия - враг, а не гость!": в Тбилиси состоится протест против пребывания круизного лайнера из РФ, - СМИ

Акция протеста против пребывания российского лайнера Astoria Grande в Батуми под лозунгом "Россия – враг, а не гость!" состоится в Тбилиси в 19 часов у здания парламента. Организатор – молодежное движение "Джиути".

Об этом сообщает "Грузия Online", передает Цензор.НЕТ.

Своим протестом "Джиути" хотят выразить солидарность с протестующими, вышедшими на акцию в порт Батуми.

"В семь часов вечера мы соберемся возле парламента, чтобы защитить наше достоинство и нашу родину", – говорится в заявлении.

В рамках круиза, организованного российским музыкальным каналом, судно вошло в Батуми из Трабзона 31 июля в 05:30. Лайнер отправился из Сочи 29 июля.

Читайте также: "Русский корабль, иди нах#й!": в грузинском Батуми протестовали из-за прибытия круизного лайнера с российскими туристами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, прибытие корабля было встречено акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии - жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины.