Воин 5 Слобожанской бригады НГУ уничтожил российский Т-72 вблизи Кременной, сорвав попытку вражеской атаки. ФОТО

Вблизи Кременной воин 5 Слобожанской бригады Нацгвардии уничтожил российский танк Т-72.

Об этом бригада рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, 30 июля около 12 часов российский Т-72 пытался обстрелять одну из позиций защитников 5 Слобожанской бригады НГУ вблизи Кременной в Луганской области.

"Командир минометного расчета с позывным "Студент", получив координаты аэроразведки нашей бригады, со второго выстрела попал во вражеский танк. Таким образом попытка вражеской атаки была сорвана", - говорится в сообщении.

Заместитель командира батальона, полковник с позывным Тихий рассказал, что благодаря своевременному докладу с позиций о движении техники, два расчета БПЛА оперативно провели разведывательные действия и обнаружили движение вражеского танка Т-72, после чего корректировали огонь по вражескому танку.

"Группой минометчиков под командованием старшего солдата по имени Богдан было нанесено огневое поражение танка, в результате чего вражеский танк был поврежден и обездвижен. После чего по танку отработала артиллерия", - сказал полковник.

Также сегодня, 31 июля, около 9 утра российский Т-80 сделал 3 выстрела по позициям бригады. Воины-нацгвардейцы открыли ответный минометный огонь, повредив танк врага. Машина потеряла управление, а экипаж оккупантов сбежал с позиций.

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