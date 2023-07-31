Украинец впервые получил титул чемпиона Европы по картингу

Впервые в истории украинец получил титул чемпиона Европы по картингу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Им стал Александр Бондарев, партнером которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, занимающийся становлениям молодого поколения, поддерживая инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Финальный раунд Чемпионата Европы прошел в прошлые выходные на итальянском треке Cremona Circuit.

В категории, в которой выступает украинец Бондарев, принял участие 81 лучший картингист из разных уголков мира.

На итальянском треке украинец финишировал на третьей позиции и получил подиум на 4-м этапе FIA Karting European Championship.

Подиум в Испании, две победы в Чехии и Дании и подиум в Италии принесли Александру Бондареву абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023.

Награждение Александра как победителя Чемпионата Европы 2023 состоится в декабре на общей церемонии FIA вместе с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.