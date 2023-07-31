Нужно минимизировать потери на фронте, мы теряем людей из-за плохого управления, - Бутусов

Только усовершенствование управления в украинской армии позволит вернуть превосходство над войсками РФ.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио NV.

"Вся линия фронта, которая сейчас держится, держится благодаря тому, что повсюду идут тяжелые бои. Каждый день мы несем значительные потери. Да, враг тоже несет значительные потери, но нас должны беспокоить собственные проблемы. Нам нужна минимизация наших потерь. Нужно, чтобы мы не теряли людей просто так, по глупости, из-за плохой организации, из-за плохого управления. Потому это для нас основной вызов по всему фронту. Не какие-то российские стратегические планы, не какое-либо российское оружие. Основная проблема – это наши собственные проблемы внутри. Это нужно усовершенствовать, тогда мы снова вернем преимущество россиянам", - объяснил журналист.

По словам Бутусова, для того чтобы победить, нужно сохранять преимущество над врагом в качестве управления, организации, применения.

"Тогда количество вооружения и качество вооружения заработают на нас гораздо сильнее, в разы сильнее", - добавил он.

Читайте: Побеждают не количеством войска, а его качеством. Россияне начали это осознавать, поэтому нам нужно опережать врага в этом, - Бутусов