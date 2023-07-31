Камышин о производстве боеприпасов в Украине: "Увеличили в десять раз, однако этого недостаточно для нужд армии"

С января по июль этого года Украина в десять раз увеличила темпы производства боеприпасов, однако этого недостаточно для обеспечения потребностей ВСУ. В настоящее время государство ищет международных партнеров по усилению мощностей производства оружия.