Нападение на гражданское население является военным преступлением, - посол Франции де Понсен об ударе РФ по Кривому Рогу

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прокомментировал удар РФ по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге и подчеркнул, что это - военное преступление.

Об этом от написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новые удары России по гражданским зданиям. Никогда не забывайте, что нападение на гражданское население является военным преступлением", – написал он.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажный дом. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.

По последним данным, вследствие ракетного удара по Кривому Рогу 43 человека получили ранения. Известно о 4 погибших, среди которых - ребенок.