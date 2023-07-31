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Нападение на гражданское население является военным преступлением, - посол Франции де Понсен об ударе РФ по Кривому Рогу

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Нападение на гражданское население является военным преступлением, - посол Франции де Понсен об ударе РФ по Кривому Рогу
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прокомментировал удар РФ по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге и подчеркнул, что это - военное преступление.

Об этом от написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новые удары России по гражданским зданиям. Никогда не забывайте, что нападение на гражданское население является военным преступлением", – написал он.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажный дом. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку. 

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.

По последним данным, вследствие ракетного удара по Кривому Рогу 43 человека получили ранения. Известно о 4 погибших, среди которых - ребенок.

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    і що????
    дасте літаки, крилаті та балістичні ракети, дозволите бити ними по параші????
  • stels400
    Та ви що ?А ми і не знали .Дякуємо що надали ракети дальної дії щоб ми могли знищити їх флот і бази.А, що, не надали?Ну тоді війна і далі триває і нас вбивають.Як це словоблуддя дістало..
    Коли вже до нашого керівництва дійде що відповідь повинна бути семитричною !! Бо там населення не розуміє всю повноту війни.І тільки повноцінні відповіді рівняючи з землею тієї самої прикордонної території знищення тотальне всього буде їм зрозуміла ціна.І чим ближче до Криму тим кривавіші злочини будуть у рашки бо їй насрати на все.А ми возимося з ними.Люди вимагають відповіді за злочини а не словоблуддя.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    До речі, пані Одри Азуле, що очолює ЮНЕСКО та була надзвичайно стурбована смертю на фронті рашистського пропагандона та вимагала "провести розслідування" обставин того як та чому він здох ще нещодавно, не хоче нічого висловити ХОЧ РАЗ з приводу щоденної загибелі цивільних громадян України від рук роССійських нацистів???!!!
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