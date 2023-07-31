Китай по уставу ООН до сих пор не поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины, - фон дер Ляйен

Постоянный член Совета Безопасности ООН Китай до сих пор не взял на себя в полной мере ответственность по Уставу ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Филиппинском бизнес-форуме, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Позвольте мне начать с безопасности. Филиппины помогают строить основанный на правилах мировой порядок, как член-основатель ООН, АСЕАН и ВТО. И в прошлом году вы выступили в защиту мирового порядка, когда Россия ввела свои танки в Украину. И Европейский Союз, и Филиппины – вместе с более чем 140 странами – однозначно осудили агрессивную войну России против суверенного, независимого члена ООН", - отметила фон дер Ляйен в своей речи.

По ее словам, европейцы "будут продолжать поддерживать Украину и отстаивать Устав ООН столько, сколько это потребуется".

"Но другой постоянный член Совета Безопасности ООН - Китай - до сих пор не взял на себя в полной мере свою ответственность по Уставу ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Это происходит на фоне более упорной позиции Китая в вашем регионе", - добавила фон дер Ляйен.

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Она отметила, что лидеры европейских стран постоянно призывают Китай уважать суверенные права государств в рамках исключительных экономических зон.

По ее убеждению, любое ослабление региональной стабильности в Азии "воздействует на глобальную безопасность, свободный поток торговли и наши собственные интересы в регионе".

"Так говорим ли мы об Украине или о Южно-Китайском море - наша безопасность связана. Именно поэтому ЕС усиливает свое участие в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы стремимся продвигать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, укреплять уважение к международному праву и решать глобальные проблемы", - резюмировала президент Еврокомиссии.