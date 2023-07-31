Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: в ГБР говорят, что Гуменюк 2 года собирал "пояс шахида" в СИЗО

По данным ГБР, бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк в течение двух лет кустарным способом изготавливал взрывчатку в СИЗО, готовясь к побегу.

Об этом советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила в эфире телемарафона в понедельник, 31 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

По ее словам, Гуменюк длительное время готовился к побегу. Сообщники передавали ему в Киевское СИЗО вещества, из которых он смог кустарно изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств. Составляющие попадали в следственный изолятор небольшими порциями под видом лекарств.

"Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику. Но убежать не удалось и это привело к другим трагическим последствиям", — рассказала Сапьян.

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Подозрение получили трое сотрудников ГУ Киевский следственный изолятор и двое военнослужащих Нацгвардии Украины. Первым инкриминировали служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), последним — нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

Напомним, что вечером 5 июля в столичном Шевченковском районном суде раздался взрыв.

СМИ сообщили, что взрыв в Шевченковском райсуде устроил обвиняемый в теракте под Радой в 2015 году Гуменюк. Позже глава МВД Клименко сообщил, что человек, устроивший взрыв, погиб.