ГУР МО о взрывах в Москве: "Главный виновник – российский диктатор Путин"
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Главный виновник и этих, и других инцидентов и на территории Москвы, и на территории в целом так называемой РФ, и на оккупированных территориях – это, конечно, режим Путина, непосредственно российский диктатор, его окружение, которое приняло и реализовало решение о нападении на Украину", - заявил Юсов, комментируя последние инциденты с "неизвестными летательными объектами".
Он отметил, что страна, объявляющая несправедливую захватническую, геноцидную войну против другого государства, "должна быть готова, что боевые действия будут вестись... и на ее территории". Юсов подчеркнул, что это норма и новая реальность, к которой должно привыкать и - "уже привыкает" - военно-политическое руководство РФ и ее население.
"И ничего удивительного в тех событиях нет. И Москва, и другие территории так называемой РФ, где расположены объекты, вовлеченные в геноцидной войне против Украины, конечно, находятся в зоне опасности, и с ними так или иначе могут случаться соответствующие инциденты ", – добавил Юсов.
В то же время, он считает очень показательным то, что российская пропаганда пытается замалчивать эти факты.
"Когда россияне совершают теракты по Украине, Украина показывает на весь мир, что вот захватническая война, вот жертвы, вот очередное преступление рашистов. Когда что-то выходит из-под контроля на территории самой РФ, то диктаторский режим, напротив, пытается показать, что ничего не произошло, все идет по плану. Но уже и жители самой Москвы понимают, что давно уже ничего по плану не идет", – отметил Юсов.
Он подчеркнул, что всем россиянам следует понимать, что "продолжение следует". "То есть, пока оккупанты не уйдут с украинской территории, пока преступники не будут наказаны, безопасных мест в государстве-агрессоре не существует", - констатировал представитель ГУР.
Напомним, в Москве и Подмосковье раздались взрывы ночью, 30 июля. Предварительно атаковали беспилотники, в пригороде работала ПВО.