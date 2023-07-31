ГУР МО о взрывах в Москве: "Главный виновник – российский диктатор Путин"

Режим российского диктатора Владимира Путина является главным виновником инцидентов с беспилотниками 30 июля на территории Москвы и области. Россия должна быть готова к тому, что боевые действия будут и на ее территории.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главный виновник и этих, и других инцидентов и на территории Москвы, и на территории в целом так называемой РФ, и на оккупированных территориях – это, конечно, режим Путина, непосредственно российский диктатор, его окружение, которое приняло и реализовало решение о нападении на Украину", - заявил Юсов, комментируя последние инциденты с "неизвестными летательными объектами".

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Он отметил, что страна, объявляющая несправедливую захватническую, геноцидную войну против другого государства, "должна быть готова, что боевые действия будут вестись... и на ее территории". Юсов подчеркнул, что это норма и новая реальность, к которой должно привыкать и - "уже привыкает" - военно-политическое руководство РФ и ее население.

"И ничего удивительного в тех событиях нет. И Москва, и другие территории так называемой РФ, где расположены объекты, вовлеченные в геноцидной войне против Украины, конечно, находятся в зоне опасности, и с ними так или иначе могут случаться соответствующие инциденты ", – добавил Юсов.

В то же время, он считает очень показательным то, что российская пропаганда пытается замалчивать эти факты.

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"Когда россияне совершают теракты по Украине, Украина показывает на весь мир, что вот захватническая война, вот жертвы, вот очередное преступление рашистов. Когда что-то выходит из-под контроля на территории самой РФ, то диктаторский режим, напротив, пытается показать, что ничего не произошло, все идет по плану. Но уже и жители самой Москвы понимают, что давно уже ничего по плану не идет", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что всем россиянам следует понимать, что "продолжение следует". "То есть, пока оккупанты не уйдут с украинской территории, пока преступники не будут наказаны, безопасных мест в государстве-агрессоре не существует", - констатировал представитель ГУР.

Напомним, в Москве и Подмосковье раздались взрывы ночью, 30 июля. Предварительно атаковали беспилотники, в пригороде работала ПВО.