РФ в месяц производит десятки "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров" - единицы, - ГУР МО

Российские захватчики изготовляют десятки ракет "Калибр" в месяц.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Калибров" - производят десятки. Относительно другого вида вооружения - например, "Кинжалы", "Искандеры" - гораздо меньшие показатели, да, единицы", - отметил он.

Относительно ракет класса "Искандер" Юсов сказал, что в РФ налажено производство и россияне пытаются его увеличивать.

"Но фактически все, что сейчас производится, сразу выпускается российскими террористами по Украине после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам", - добавил представитель ГУР.

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