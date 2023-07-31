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РФ в месяц производит десятки "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров" - единицы, - ГУР МО

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РФ в месяц производит десятки "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров" - единицы, - ГУР МО
Российские захватчики изготовляют десятки ракет "Калибр" в месяц.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Калибров" - производят десятки. Относительно другого вида вооружения - например, "Кинжалы", "Искандеры" - гораздо меньшие показатели, да, единицы", - отметил он.

Относительно ракет класса "Искандер" Юсов сказал, что в РФ налажено производство и россияне пытаются его увеличивать.

"Но фактически все, что сейчас производится, сразу выпускается российскими террористами по Украине после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам", - добавил представитель ГУР.

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Топ комментарии

  • Юра Малко
    ГУР знає,що робити! Воно знову шарахне 1 БПЛА по якомусь порожньому складу в Москві!
  • Xavier
    Значит этот плешивый все же ставит экономику на военные рельсы.
    А у нас брусчатку перекладывают и зерновым коридором раслабляются.
  • Redcar Ukraine
    Тому ми будемо наносити безглузді удари по москві і продавати населенню це як досягнення.

    А те що параша виготовляє в місяць під сотню ракет..."ну а що можна зробити"
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