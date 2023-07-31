Массированные обстрелы Херсона: двое погибших, среди раненых - четверо волонтеров и ребенок. ФОТО

В Херсоне из-за массированных обстрелов растет количество пострадавших, правоохранители документируют последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 31 июля около 11.00 российские войска обстреляли жилой микрорайон города Херсона. Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина, в момент обстрела передвигавшийся на автомобиле по одной из улиц.

Также утром оккупанты ударили по центру города. В результате погиб работник коммунального предприятия, еще четверо его коллег получили ранения.

По состоянию на 15:30 в результате обстрелов областного центра травмированы по меньшей мере 10 гражданских лиц. Среди раненых - четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли микрорайон Корабел в Херсоне, погиб мужчина, 1 человек ранен







Обстрелы продолжаются.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).