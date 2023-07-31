"Слуга народа" Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов написал заявление о сложении полномочия парламентария.

Об этом в Facebook сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также в мае и июле 2023 года он находился на Кипре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Холодов, партнер Ермака по ларьковому бизнесу, уехал на отдых в Вену и пропускает заседание Рады