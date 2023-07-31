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"Слуга народа" Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа. ДОКУМЕНТ

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"Слуга народа" Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов написал заявление о сложении полномочия парламентария.

Об этом в Facebook сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также в мае и июле 2023 года он находился на Кипре.

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Слуга народа Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа 01

Топ комментарии

  • Віктор Степаненко 87f26412
    Накрався . Можна і відпочити .
  • Serhiy Talatynnik
    Оце так вальодька найвиличнівіший той що гідрант. Ну і зібрав навколо себе покидьків.
  • 18c49ed2
    Они просто понимают что этому составу "СН" уже "все", трындец, и ничего с этого уже не поиметь. Так нахрена ему тогда париться? Поэтому и кидает мандат на стол - "подавитесь". У слуг начался период полураспада.
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