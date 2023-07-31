Турецкая компания Baykar Makina построит в Украине сервисный центр по ремонту дронов, уже заключили договор с Минобороны

Между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Baykar Makina заключен договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Это сделано для развития соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет Цензор.НЕТ.

В Минобороны отмечают, что этот шаг существенно усилит сотрудничество двух стран в оборонной сфере, станет весомым вкладом в усиление украинских оборонных возможностей и приблизит победу Украины.

"Благодарим Правительство и турецкий народ за мощную поддержку нашего государства. Помощь Турции для Украины во время полномасштабной войны, безусловно, бесценна. Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией. Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Но мы движемся вперед и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу для нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр", - сказал государственный секретарь украинского оборонного ведомства Константин Ващенко.

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Он также добавил, что сегодня политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей ремонта военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы имели возможность быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержки обороноспособности государства на должном уровне", - добавил Ващенко.







