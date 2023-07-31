За время вторжения враг повредил 270 достопримечательностей, - ЮНЕСКО

С 24 февраля 2022 года по 20 июля 2023 года россияне повредили в Украине 116 религиозных объектов, 27 музеев, 95 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 19 памятников, 12 библиотек и один архив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, даные ЮНЕСКО приводит Сумская ОВА.

В Сумской области из этого числа повреждено 12 культурных памятников.

"В списке ЮНЕСКО – Ахтырский городской краеведческий музей, Памятник архитектуры бывший Народный дом (1911-1914 гг.), Памятник истории архитектуры национального значения – дом управляющего имением Л. Э. Кенига (1911 г.), Памятник в честь 183-й танковой бригады (ВОВ), Ахтырский городской совет (здание ХХ века), паровозное депо "Смородино" (здание 1877 г.), Главный дом-музей усадьбы Л. Э. Кенига (здание конца XVIII в. - 1870 г.; часть Тростянецкого музейно-выставочного центра), Братская могила советских воинов и памятник в селе Большая Писаревка, Памятник архитектуры местного значения Магазин купца Ф. Курило (построен в 1908 г.) в Тростянце, Братская могила советских воинов (1943, 1959 гг.) в селе Битица, Солдатская сельская библиотека, Музей-исследовательская станция Тростянецкого леса в Тростянце", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Одессу недавно прибыли представители ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб, нанесенный Россией ракетными ударами по городу с 19 по 23 июля.