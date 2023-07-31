Парламент Венгрии снова не смог ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Венгерская партия власти "Фидес" в понедельник не явилась на инициированное оппозицией внеочередное заседание, где должны были рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законодательная сессия в понедельник была отложена из-за того, что члены правящей партии, имеющей большинство в парламенте, не явились на заседание.

Внеочередное заседание ранее инициировала оппозиционная венгерская партия "Движение Моментум" после того, как на Вильнюсском саммите турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать на ратификацию заявку о вступлении Швеции в НАТО.

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Позже к инициативе "Движение Моментум" присоединились и другие оппозиционные силы, дополнив повестку заседания своими предложениями, в частности, вопросом доступа венгерских студентов и преподавателей к программе Erasmus.

"Где находятся провластные депутаты в свой рабочий день? За что они получают зарплату, если не ходят на работу?" – риторически спросил глава "Движения Моментум" Ференц Геленсер.

А Ласло Варджу из "Демократической коалиции" добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан сознательно не дает "зеленый свет" для ратификации шведского вступления в Альянс, потому что зависим от президента России Владимира Путина.

Как сообщалось, Венгрия вместе с Турцией блокировали евроатлантическую интеграцию Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.

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Анкара обвиняла Швецию в недостаточной борьбе с терроризмом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Стокгольм выдать людей, которых он считает террористами, включая курдов и других, кто поддержал попытку государственного переворота в 2016 году.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом в Стамбуле заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в Альянс.

10 июля президент Турции согласился передать турецкому парламенту протокол о присоединении Швеции к НАТО.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сиярто убеждал, что Будапешт не будет медлить с ратификацией членства Швеции в НАТО, если Анкара изменит свою позицию по этому вопросу.