Парламент Венгрии снова не смог ратифицировать заявку Швеции в НАТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Законодательная сессия в понедельник была отложена из-за того, что члены правящей партии, имеющей большинство в парламенте, не явились на заседание.
Внеочередное заседание ранее инициировала оппозиционная венгерская партия "Движение Моментум" после того, как на Вильнюсском саммите турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать на ратификацию заявку о вступлении Швеции в НАТО.
Позже к инициативе "Движение Моментум" присоединились и другие оппозиционные силы, дополнив повестку заседания своими предложениями, в частности, вопросом доступа венгерских студентов и преподавателей к программе Erasmus.
"Где находятся провластные депутаты в свой рабочий день? За что они получают зарплату, если не ходят на работу?" – риторически спросил глава "Движения Моментум" Ференц Геленсер.
А Ласло Варджу из "Демократической коалиции" добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан сознательно не дает "зеленый свет" для ратификации шведского вступления в Альянс, потому что зависим от президента России Владимира Путина.
Как сообщалось, Венгрия вместе с Турцией блокировали евроатлантическую интеграцию Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.
Анкара обвиняла Швецию в недостаточной борьбе с терроризмом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Стокгольм выдать людей, которых он считает террористами, включая курдов и других, кто поддержал попытку государственного переворота в 2016 году.
В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом в Стамбуле заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в Альянс.
10 июля президент Турции согласился передать турецкому парламенту протокол о присоединении Швеции к НАТО.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сиярто убеждал, что Будапешт не будет медлить с ратификацией членства Швеции в НАТО, если Анкара изменит свою позицию по этому вопросу.